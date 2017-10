Depois da ‘queda’ do Grupo Wanda, saiba quem são os mais ricos da China

18/10/2017 13:53 - Modificado em 18/10/2017 13:53

A lista de maiores fortunas chinesas mudou consideravelmente este ano. Pressionado pelo governo de Xi Jinping, o antigo líder da lista perdeu o estatuto.

Wang Jianlin, dono e presidente do conselho de administração do Grupo Wanda, já não é o homem mais rico da China. Depois de alguns anos no topo da lista de maiores fortunas do país, o empresário sofreu na conta bancária os efeitos da pressão do governo chinês, que quer acabar com os “investimentos irracionais” da Wanda no estrangeiro.

A redução dos negócios do grupo atirou Wang Jianlin para fora do pódio e para o seu lugar subiu um nome bastante menos conhecido no Ocidente.

Veja na galeria quais são os nomes em destaque na lista da Hurun, o equivalente à lista da Forbes na China.