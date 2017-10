Neymar ganhará 3 milhões do PSG se vencer a Bola de Ouro

18/10/2017 00:27 - Modificado em 18/10/2017 00:27

Contratação mais cara da história do futebol mundial: Neymar pode ter mais um motivo para querer conquistar, pela primeira vez, a Bola de Ouro, premiação oferecida ao melhor jogador do ano. Se o brasileiro for o vencedor, o Paris Saint-Germain está disposto a desembolsar 3 milhões de euros como forma de contribuição ao óptimo desempenho do jogador no clube parisiense.

Segundo o Jornal “Le Parisien”, Neymar receberá essa quantia cada vez que conseguir o feito durante os cinco anos de contrato que tem com a equipa francesa. No entanto, a quantia só será válida para o prémio “Bola de Ouro” da Revista France Football e não tem nenhuma relação com o prémio “The Best”, onde o brasileiro já está indicado entre os três melhores atletas, ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo.

A ideia da direcção do clube francês é incentivar ainda mais o brasileiro a alcançar a tão sonhada premiação.

Depois da sua saída conturbada do Barcelona, Neymar confirmou a sua ida para o Paris Saint-Germain e que um dos seus principais objectivos é ganhar prémios individuais, como a “Bola de Ouro”. O último brasileiro a conquistar uma premiação individual de tamanho nível foi o meio Kaká, quando teve excelentes números pelo Milan na temporada 2006/2007.

