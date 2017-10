Personalidades ligadas à cultura recebem distinção honrosa no Dia Nacional da Cultura

18/10/2017 00:26 - Modificado em 18/10/2017 00:39

Kiki Lima, Osvaldo Osório, Humbertona, Mirri Lobo, Mário Lúcio Sousa, serão distinguidos, esta quarta-feira, 18 de Outubro, com as Medalhas de Mérito Cultural de 1º e 2º Grau. O tributo foi devidamente publicado no B.O. nº 54, II série, do passado dia 13 de Outubro, conforme declarações do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas.

No âmbito das celebrações do Dia Nacional da Cultura Cabo-verdiana que se assinala no próximo 18 de Outubro, o Governo decidiu prestar tributo a uma geração de artistas e criadores consagrados que souberam levar o nome de Cabo Verde ao mais alto nível de reconhecimento nacional e internacional.

O Governo decidiu galardoar com a medalha de mérito cultural de 1º grau, os artistas plásticos e pintores Abraham Levy Lima, Luísa Queirós, a título póstumo, David Levy Lima, Manuel Figueira, Kiki Lima, Joana Pinto e Bela Duarte, os escritores Arménio Vieira e Osvaldo Osório, o linguista, escritor e ex-Ministro da Cultura Manuel Veiga, os músicos Armando “Tito”, Humberto Bettencourt Santos (Humbertona), Toy Vieira, Mirri Lobo, Jorge Humberto e Teófilo Chantre, o músico e escritor e ex-Ministro da Cultura Mário Lúcio Sousa e os agrupamentos musicais Voz de Cabo Verde, Os Tubarões, Bulimundo e Cabo Verde Show.

Porque o lema deste ano é “Cultura no coração das ilhas” o Governo, segundo o MCIC, reconhece que no coração da cultura estão os seus criadores e os seus artistas. “A cultura é feita de gente, de criadores, de intérpretes, de sonhadores, daqueles que ousam e sonham a partir do chão crioulo, do chão cabo-verdiano. A viver no país ou na diáspora, celebrar o Dia Nacional da Cultura é celebrar os nossos criadores e os nossos intérpretes nas mais distintas áreas artísticas”.

Com isso, honrar os que fizeram com que a nossa cultura fosse reconhecida a nível internacional, facto que orgulha o país e as nossas gentes, dentro e fora do arquipélago.

Também são igualmente galardoados com a medalha de mérito cultural de 2º grau, os músicos e cantores Gardénia Benrós, Teté Alhinho, Terezinha Araújo, Leonel Almeida, Maria Alice, Sara Tavares, Carmen Souza, Voginha, Manel di Candinho e a dançarina e coreógrafa Marlene Monteiro Freitas.