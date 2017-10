Bastonária da OACV :” Ordem não dispõe dos factos que comprovem o que foi dito por Amadeu Oliveira”

A bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV) reagiu as denuncias do advogado Amadeu Oliveira sobre a alegada adulteração de provas no Supremo Tribunal da Justiça, considerando que “a Ordem não dispõe dos factos que comprovem o que foi dito, mas entende que, Amadeu Oliveira, enquanto jurista, que já foi procurador da República e já exerceu advocacia, está apto para dar o prosseguimento adequado às denúncias que fez”.

Mas quanto a situação do advogado junto da Ordem diz Oliveira tem exercido ilegalmente a profissão, já que se encontra suspenso por falta de pagamento das quotas

“O Dr. Amadeu Oliveira, neste momento, está suspenso como advogado por falta de pagamento da quota, ou seja, está a exercer ilegalmente a profissão. Isto é um crime”, afirmou a bastonária, garantindo que ainda este ano, a Ordem irá combater a prática ilícita da profissão no país.

Segundo a advogada, a OACV vai utilizar mecanismos mais efectivos para efectuar a cobrança das quotas em dívidas que ascendem os 9.000 contos, assim como tomar medidas para impedir o exercício elícito da profissão, já que é um crime, sublinhando que só vai saber quantos advogados estão a exercer ilicitamente a profissão depois da notificação para o pagamento das quotas.