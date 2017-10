Mindelo recebe “III Encontro da Comunidade Portuária”

17/10/2017 23:49 - Modificado em 17/10/2017 23:57

Cabo Verde recebe o “III Encontro da Comunidade Portuária” – “Do Sistema portuário tradicional ao Moderno”, a ser realizado, esta quinta-feira, 19 de Outubro, na Sala de Conferências da Câmara de Comércio de Barlavento.

O “III Encontro da Comunidade Portuária”, promovido pela ENAPOR, é uma oportunidade para debater temas relevantes para o negócio portuário com foco na prestação de um serviço de qualidade ao cliente em todos os domínios portuários e logísticos.

“Pretende-se que o encontro seja um espaço de diálogo aberto e participativo”. O evento está subordinado ao lema “Do sistema Portuário Tradicional ao Moderno”.

Enquadrado no âmbito das actividades comemorativas do 35º aniversário da ENAPOR, o encontro tem por objectivo a promoção de um amplo debate de temas pertinentes para a comunidade portuária, visando a prestação de um serviço de qualidade aos clientes dos portos.

No encontro do Mindelo, serão debatidos os temas relativos aos “Equipamentos portuários”. Apresentação a cargo do Engenheiro João Guilherme.

“Facilidades portuárias” e “Projecto de logística de mercadorias nos Portos de Cabo Verde”, serão apresentados por Belarmino Lucas e Jorge Pimenta Maurício, respectivamente e debatidos.

No final serão apresentadas as conclusões e o encerramento dos trabalhos está agendado para as 13h30.