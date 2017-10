Mário Semedo e Mário Avelino “Donnay” são os únicos candidatos à presidência da FCF

17/10/2017 23:47 - Modificado em 17/10/2017 23:47

No dia 28 de Outubro, a comunidade futebolista nacional irá conhecer o nome do novo Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, a ser decidido entre o antigo presidente do organismo, Mário Semedo e “Donnay” que preside a Comissão de Gestão da FCF até à data das eleições.

O Presidente da Comissão Eleitoral da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), António Semedo, disse que as duas candidaturas foram as únicas aceites e que até sexta-feira os editais serão publicados, tendo indicado ainda que as outras duas candidaturas, designadamente de José Mário Correia e Manuel Conceição “Contche”, foram excluídas porque não conseguiram o número de subscrições exigidas, conforme define o código eleitoral, segundo a Inforpress.

A mesma fonte garante ainda que os editais ainda não estão publicados porque os candidatos têm, a partir de quarta-feira, 48 horas para apresentarem a impugnação da eleição, caso houver alguma irregularidade e se não houver qualquer reclamação, as respectivas candidaturas vão ser enviadas à Federação Internacional de Futebol (FIFA) e à Confederação Africana de Futebol (CAF), para conhecimento.

A eleição do novo Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) está marcada para o dia 28 de Outubro.

O actual Presidente da Associação Regional de Futebol Santiago Sul, Mário Avelino “Donnay”, vai presidir a Comissão de Gestão da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) até à data das eleições, data prevista para a Assembleia-geral que vai eleger os novos membros dirigentes da FCF.

O antigo Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, que deixou o cargo há dois anos, quer voltar ao cargo que ocupou durante 16 anos e mostrou-se seguro na vitória da sua equipa para gerir a Federação nos próximos quatro anos.