Conselho Superior da Magistratura Judicial anuncia abertura de inquérito para apurar denúncias de Amadeu Oliveira

17/10/2017 05:00 - Modificado em 17/10/2017 05:00

O presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, anunciou a abertura de inquérito para apurar as denúncias do advogado Amadeu Oliveira sobre a alegada adulteração de provas no Supremo Tribunal da Justiça.

Apesar de não avançar de que processo estão a referir, Bernardino Delgado disse apenas que não se pode confundir a “árvore com a floresta”, isto é, não se pode falar de um único processo e dizer que se trata de uma “corrupção em larga escala”.

“Toda a questão das denúncias não é em larga escala, as denúncias dizem respeito a um único processo. É um processo que seguiu a sua tramitação e que depois foi até ao Supremo e depois a Justiça funcionou na primeira instância e funcionou na instância Suprema até que o processo, senão estou em erro, já foi resolvido”, assegurou.

Diante das denúncias feitas pelo advogado durante um debate televisivo, Bernardino Delgado anunciou que o Conselho Superior da Magistrada Judicial vai adoptar mecanismos internos, no sentido de fazer um inquérito para apurar todas as “vicissitudes” que este processo teve.

Somente após analisar as questões é que, indicou, vão fazer um pronunciamento público para esclarecer à população sobre o que aconteceu neste processo.