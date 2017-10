Expomar 2017 pretende superar a edição passada

17/10/2017 04:42 - Modificado em 17/10/2017 04:46

A VIª Edição da Expomar – Feira das actividades económicas ligadas ao mar, celebra-se, este ano, sob o lema “Economia azul, um Mar de Oportunidades”. Considerando que Cabo Verde possui a maior ZEE da África Ocidental, por um lado, e a sua posição geoestratégica no atlântico por outro, a feira ExpoMar assume-se como um ponto de encontro obrigatório para as organizações que prestam serviços a partir de Cabo Verde para o Mundo, promovendo negócios e disseminando conhecimento técnico e científico, em prol de uma exploração sustentável dos recursos.

A ter lugar na Cidade do Mindelo – Ilha de São Vicente, durante os dias 20 a 22 de Outubro próximo, a Expomar 2017 tem como principal propósito a promoção dos serviços e projectos transversais focados no desenvolvimento de negócios na área do Mar, pelo que a feira integrará três componentes: – Exposição/mostra de produtos, serviços e de tecnologias com aplicação ao Mar, Encontros de Negócio, Conferências Internacionais e Workshops alusivos ao tema Economia Azul.

A Expomar, feira temática das actividades económicas ligadas ao mar, “não obstante ser uma feira temática mais pequena”, congrega igualmente vários parceiros institucionais e empresários do Luxemburgo, França, Holanda, Portugal e Espanha, para além de instituições como a FAO, e vem enquadrar-se na questão da potenciação da economia marítima.

É uma feira sectorial (monográfica, náutica e pesqueira), sendo os Sectores em exposição – Aquacultura, Biotecnologia, Bunkering, Consultoria, Construção e reparação naval, Desportos náuticos, Embarcações de recreio, Investigação científica e formação, Pesca industrial e desportiva, Portos e logística, Turismo de cruzeiros, Transportes marítimos, Segurança Marítima e portuária e Shipping.

O Programa da ExpoMar 2017 dá-nos conta de um conjunto de importantes seminários promovidos pelas Câmaras de Comércio e a FIC SA, alusivos a temas actuais, destacando os seguintes: “S. Vicente – Zona Económica Especial para a Economia Marítima”, “Plano de Acção para a Cadeia de Valores das Pescas” e “WAVE2O Energy – Projecto de produção de água potável a partir da energia das ondas”.

O business lounge é um espaço nobre e privilegiado construído num pavilhão isolado da FIC, na Laginha, cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, para a realização dos encontros de negócio previamente agendados entre os expositores e visitantes profissionais.

Cabo Verde, como outros tantos países, deve considerar o mar que nos rodeia como um dos elementos essenciais da nossa identidade. Especialistas insuspeitos têm defendido que o mar e os oceanos constituem um dos factores estratégicos fundamentais da geopolítica e geoeconomia do Século XXI.