Eliana Rosa : A voz que vai representar São Vicente no TMC Nacional / com vídeo

15/10/2017 23:49 - Modificado em 15/10/2017 23:49

Depois de ter sido consagrada no dia 30 de Setembro, dia Mundial da Música, a vencedora do “Todo Mundo Canta 2017” numa final que reuniu dez candidatos, sete mulheres e três homens, Eliana Rosa levou o prémio de 25 mil escudos e carimbou passaporte para o TMC Nacional que acontece no dia 18 de Novembro em São Vicente.

Na final, apresentou duas músicas, uma obrigatoriamente nacional escolha da organização e outra, escolha do candidato.

O site Notícias do Norte traz aqui uma entrevista em exclusivo com a jovem que festejou ontem, domingo, 15 de Outubro, 17 anos.

Nascida em Santo Antão em 2000, nesta entrevista fala sobre a experiência de ter participado no concurso que já vai na sua sexta edição organizado pela Multi-eventos, e do sentimento de ter vencido a prova, o seu impacte e outras coisas.

Confira.