Mindelense abre época com derrota frente ao Derby na disputa da Supertaça

15/10/2017 23:49 - Modificado em 15/10/2017 23:49

O Estádio Adérito Sena recebeu, este fim-de-semana, as equipas do Mindelense e do Derby que deram o pontapé de saída à época 2017-2018 do Futebol de São Vicente.

Jogo que terminou com a vitória do Derby por 2-1. O vencedor da Taça de São Vicente levou a melhor sobre os campeões regionais. Os golos foram todos apontados na segunda parte com o Derby a marcar primeiro por intermédio de Toi e, minutos depois, o Mindelense por Papalêlê, na conversão de uma grande penalidade. Darril apontou o golo da vitória do Derby, aos 72 minutos.

O Mindelense conquistou o campeonato da época transacta, ao passo que o Derby arrebatou a Taça São Vicente ao vencer, precisamente o Mindelense, na final por 4-2 no desempate por pontapés a partir da marca da grande penalidade, após empate (1-1) no tempo regulamentar.

Segue-se, no fim-de-semana seguinte 21 e 22 de Outubro, o arranque do Torneio de Abertura, prova de preparação que é disputada no sistema de todos contra todos a uma volta, pelos oito clubes da 1ª divisão.

A jornada inaugural tem o seguinte quadro de jogos: Ribeira Bote – Batuque e Derby – Académica, no sábado 21, e Salamansa – Castilho e Farense – Mindelense, no domingo, 22.

Por outro lado, a Associação de Futebol de São Vicente (AFSV) decidiu manter a programação já elaborada para a época 2017-2018, até receber novas directivas da direcção da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), que sairá da eleição marcada para o dia 28.

“Reunimo-nos com os clubes para rever as datas das provas com o intuito de concluir as competições até ao dia 31 de Março de 2018, mas os clubes decidiram aguardar por novas decisões da FCF”, disse o Presidente da AFSV, César Lima, à Inforpress.

O quadro competitivo da 1ª divisão da AFSV inclui provas como a Supertaça, o Torneio de Abertura, a Taça São Vicente e o Campeonato Regional, entre outras, que se devem prolongar até ao dia 07 de Maio de 2018.