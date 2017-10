Incêndios provocam dois mortos em Penacova e um na Sertã

15/10/2017 23:37 - Modificado em 15/10/2017 23:37

Duas pessoas morreram no incêndio florestal que lavra em Penacova. Mais uma pessoa perdeu a vida na Sertã.

Oincêndio que lavra em Penacova fez, este domingo, duas vítimas mortais, apurou o Notícias ao Minuto. Os corpos foram encontrados dentro de um barracão, segundo a Proteção Civil.

Em Arganil, também no distrito de Coimbra, as redes de comunicações colapsaram e o SIRESP está a falhar. Há centenas de pessoas incontactáveis.

Também na Sertã uma pessoa morreu na sequência do incêndio. De acordo com a mesma fonte, o morto é um civil cujo corpo foi encontrado na localidade de Vale do Laço. Na mesma localidade, também devido ao incêndio, registaram-se três feridos.

O estado dos três feridos estava a ser avaliado no local pelas 23:00. À mesma hora, 231 operacionais, apoiados por 69 veículos, combatiam o incêndio, com duas frentes ativas.

O fogo deflagrou pelas 12:00 de hoje na localidade de Ponte das Portelinhas, na freguesia de Ermida e Figueiredo, segundo informação disponibilizada no ‘site’ da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O fogo encontra-se incontrolável em todo o país. O continente encontra-se em alerta vermelho até às 20 horas de segunda-feira.

