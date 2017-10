Oposição avisa May de que irá bloquear ‘brexit’ sem acordo

15/10/2017 23:39 - Modificado em 15/10/2017 23:39

A primeira-ministra britânica levantou a possibilidade de o país ter de sair sem acordo

O parlamento britânico irá bloquear qualquer saída da União Europeia sem acordo com Bruxelas, avisou hoje um responsável do Partido Trabalhista britânico.

Com as negociações entre o governo de Theresa May e a União Europeia sobre o “divórcio” num impasse, a primeira-ministra britânica levantou a possibilidade de o país ter de sair sem acordo.

Mas o trabalhista John McDonnell disse hoje acreditar que há apoio suficiente no parlamento para bloquear essa hipótese. “Não acho que seja uma opção realista, não vai acontecer. Não acho que haja uma maioria no parlamento para sair sem acordo”, disse à BBC.