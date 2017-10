Se Amadeu Oliveira é louco deve ser tratado, senão….

15/10/2017 23:31 - Modificado em 16/10/2017 00:43

O Advogado Amadeu Oliveira voltou a criticar o sistema judicial cabo-verdiano. Numa entrevista à TCV fez as seguintes afirmações, entre outras:

– Os juízes e procuradores têm um esquema de favorecimento na forma como dão andamento aos processos

– Os maus juízes implementaram uma república de juízes

– No Supremo Tribunal de Justiça existe a introdução de falsidades nos processos

– Existe manipulação de provas no STJ para colocar inocentes na cadeia

– Há aldrabice no STJ

As denúncias do Advogado Amadeu Oliveira contra o sistema judicial são antigas. Mas quando alguém vai a um debate na televisão nacional e afirma que “No Supremo Tribunal de Justiça existe a introdução de falsidades nos processos” ou que “os juízes e procuradores têm um esquema de favorecimento na forma como dão andamento aos processos “, não estamos na presença de uma opinião sobre o sistema de justiça e nem conforma delito de opinião que não existe no nosso sistema judicial. Estamos perante acusações graves que atingem juízes, procuradores e o Supremo Tribunal de Justiça. Continuar a ignorar as denúncias do advogado parece que não resolve o problema. Assim, temos duas saídas: se Amadeu Oliveira é louco ao ponto de desonrar instituições e pessoas sem provas, deve ser tratado e considerado inimputável com uma medida cautelar que lhe proíba dar entrevistas e participar em debates… senão, as suas denúncias devem ser investigadas para se provar se têm fundamento. E aqui, o Procurador-geral da República, como garante da legalidade, deve manda abrir um inquérito para investigar as denúncias do advogado. Não podemos ficar tranquilos quando alguém, mesmo alguém que já nos habitou a esse tipo de denúncias, afirma que:

– Os juízes e procuradores têm um esquema de favorecimento na forma como dão andamento aos processos

– Os maus juízes implementaram uma república de juízes

– No Supremo Tribunal de Justiça existe a introdução de falsidades nos processos

– Existe manipulação de provas no STJ para colocar inocentes na cadeia

– Há aldrabice no STJ

E ninguém faz nada para esclarecer isso. O silêncio nunca é a melhor arma quando a nossa honra e dignidade são postas em causa.

Eduino Santos