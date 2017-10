Ossadas humanas encontradas no Madeiral

A PN, a PJ e os bombeiros foram accionados no domingo à noite por causa de ossadas que foram encontradas na zona do Madeiral, São Vicente. Veio a confirmar-se que eram ossadas humanas. Foram transportadas pelos bombeiros para que as autoridades policiais possam proceder à identificação dos restos mortais. O NN sabe que os ossos foram encontrados por moradores do Madeiral numa zona “afastada das casas da comunidade”. As autoridades policiais contactadas por este online embora tenham confirmado o achamento de ossadas humanas não revelaram mais pormenores sobre o caso.

Em actualização