Mário Semedo : “jogos da Selecção Nacional em São Vicente, uma reivindicação justa que vamos atender”

15/10/2017 23:19 - Modificado em 15/10/2017 23:22

Não está no programa de candidatura ao cargo de Presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, mas é algo que Mário Semedo considera justo: o regresso dos jogos da Selecção Nacional, referentes a competições internacionais, à ilha de São Vicente.

Reacção de Mário Semedo, quando questionado sobre a reivindicação dos sãovicentinos, sobre a possibilidade do Estádio Adérito Sena voltar a receber os jogos da Selecção Nacional e também para que a população tenha a oportunidade de vibrar com a sua selecção.

Ciente desta reivindicação, Semedo considera justa a posição dos mindelenses. “São Vicente merece que isso aconteça”, afirma, relembrando que a ilha já recebeu jogos da Selecção.

De acordo com este candidato, a relva do Estádio Adérito Sena está em condições de receber provas internacionais. Refere a existência de alguns problemas, mas nada que não possa ser resolvido, sendo o maior deles, a questão do balneário que mostra claramente de precisar de mudanças.

Situações que, no seu entender, podem muito bem ser resolvidas juntamente com a Câmara Municipal de São Vicente para, depois, requerer a certificação para jogos internacionais.

“Os jogos realizados em São Vicente dão a oportunidade às ilhas de Santo Antão e de São Nicolau de vibrarem com a Selecção Nacional”.

Apoia ainda a política de descentralização dos jogos da Selecção Nacional em todas as regiões desportivas do país.

Esta é uma notícia que a população vai receber com muita satisfação: trazer de volta os “Tubarões Azuis” a São Vicente.