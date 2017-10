“11 Valores para o futebol Nacional”, lema que Mário Semedo pretende resgatar a FCF

14/10/2017 16:01 - Modificado em 14/10/2017 16:01

Candidatura de Mário Semedo assente em “11 valores para o futebol cabo-verdiano”, que são: Boa governação; Formação; Futebol jovem, Diáspora; Futebol feminino; Seleções nacionais, Futebol sénior; Legislação, ética, fair play; relacionamento institucional; Comunicação e marketing; Futebol Social. Pontos essência, segundo a candidatura de Mário Semedo, que quer voltar ao leme da Federação Cabo-verdiana de Futebol, depois da sua saída em 2015.

Onze valores bastantes exigentes e vai requerer muito trabalho da equipa diretiva, conforme Semedo, muito credível que dará garantias de execução do programa. Sendo um dos objetivos, a preparação da selecção nacional, a participação na CAN 2019 e 2021, bem como atingir a fase final do campeonato do mundo de futebol em 2022, em Qatar.

Um novo modelo do campeonato nacional, com a introdução do nacional de segunda divisão, retomar a Taça de Cabo Verde e a Supertaça de Cabo Verde.

Lista candidatura “11 Valores para o futebol cabo-verdiano

Presidente – Mário Semedo

Direção – Gerson Melo; Joel Évora; Inácio Cunha; Lito Semedo; Paulo Santos; Rui Évora;

Assembleia-Geral – Álvaro Cruz

Conselho de Justiça – Hernâni Soares

Conselho Fiscal – Luís Aguiar

Conselho Disciplina – Samuel Cosmo