Rui Évora garante que esta é uma lista para repor a credibilidade da FCF

14/10/2017 15:57 - Modificado em 14/10/2017 15:57

Assente no lema “11 valores para o futebol cabo-verdiano”, a candidatura de Mário Semedo, fez este sábado, a apresentação pública da sua candidatura as eleições da Federação Cabo-verdiana de Futebol, ato realizado no Centro de estágio do Mindelo, São Vicente.

Na abertura do ato, Rui Évora, membro da lista para a direção, garantiu aos presentes que tudo irão fazer para resgatar a credibilidade e repor a imagem da FCF, bem como prestar contributo indispensável ao desenvolvimento do futebol nacional.

Segundo Évora, este to em São Vicente, representa, caso a lista liderada por Semedo vence as eleições do dia 28 de Setembro terão a obrigação de fazer com que a federação fique cada vez mais perto das associações regionais e através das associações, um contacto mais próximo com os clubes.