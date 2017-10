OACV: a justiça, vai mal por causa da lentidão”

Esta é a posição da Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV), numa altura em que o Parlamento prepara o debate sobre a situação da Justiça em Cabo Verde, agendado para a sessão plenária de Outubro.

Segundo a bastonária da OACV a situação da justiça em Cabo Verde está tão preocupante, que para confirmara isso, precisa apensa inquirir os cidadãos e questiona-los sobre a justiça no país que a primeira coisa que dirão é que “vai mal por causa da lentidão dos processos nos tribunais, bem do aumento de pendências e dos seus casos que não são resolvidos”.

Sofia Oliveira Lima, citado pela Inforpress diz que não se vê nenhuma solução para a sua resolução, o que é preocupante, isso porque entra ano sai ano, discute-se sobre a situação, analisa e no fim, contínua na mesma.

“Temos a percepção que o Ministério da Justiça não tem uma visão do que é realmente o cumprimento desse direito fundamental que visa minimizar a distância em relação as custas judiciais que existem perante a justiça dos que podem e dos que não podem”,

O aumento das demandas, a própria consciencialização da sociedade dos seus direitos, o aumento da criminalidade, uma legislação processual complexa, menos recursos para dar resposta ao aumento de demanda por parte dos magistrados, de oficiais da justiça e de juízes especializados, alguns dos factores chave desta morosidade.

A assistência judiciária é também uma outra preocupação da OACV, já que na responsabilidade do Estado em financiar o acesso à justiça dos cidadãos sem meios financeiro e por isso, o Governo precisa ver com mais atenção a assistência judiciária porque sendo um direito fundamental, o seu incumprimento denota um retrocesso na consolidação do estado de direito democrático.

Para ultrapassar os problemas financeiros que são postos visando assistência judiciária, a OACV propõe a criação de um fundo próprio exclusivamente para assistência judiciária onde se pode incluir determinadas verbas provenientes de custas judiciais e de outros emolumentos da justiça e bens revertidos a favor do Estado.