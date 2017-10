O Director da Televisão de Cabo Verde considera uma intromissão grosseira a declaração da líder do PAICV

13/10/2017 04:57 - Modificado em 13/10/2017 04:57

Janira Hopffer Almada acusou ontem a televisão pública de negligenciar as actividades do maior partido da oposição e de estar a ser alvo de instrumentalização.

António Teixeira considera grave que a líder do PAICV tenha como pressupostos apenas percepções e apresenta números que, segundo o mesmo, comprovam que, entre os partidos políticos, o PAICV liderou as aparições no Jornal da Noite da TCV nos últimos três meses.

António Teixeira salienta que nalgumas edições, o PAICV chegou inclusive, a aparecer quatro a cinco vezes seguidas.

Em particular, relativamente à cobertura da visita do PAICV ao círculo eleitoral de Santiago Sul, referenciada por Janira Hoppfer Almada, o Director da TCV explica que a estação pública efectuou, sim, cobertura, embora não em são Domingos, na linha do critério estabelecido para actividades do género, por falta de meios. Ou seja, apenas uma única reportagem para balanço.