Mais 13,5 milhões de euros para o sorvedouro nacional TACV

13/10/2017 04:54 - Modificado em 13/10/2017 04:54

O Governo cabo-verdiano autorizou, através de um aval do Estado, a companhia aérea TACV a contrair um empréstimo de 13,5 milhões de euros para fazer face à “situação económico-financeira desfavorável” que a empresa atravessa.

De acordo com uma resolução publicada no Boletim Oficial, “tendo em conta a situação económico-financeira que a empresa apresenta, precisa de recorrer a co-financiamento bancário […] no valor de 13, 5 milhões de euros”.

O empréstimo será contraído junto dos bancos Privado Internacional, de Negócios Internacional e de Negócios Internacional Europa.

O Estado de Cabo Verde, enquanto accionista único da empresa, aprovou um aval para garantir o empréstimo que terá a duração prevista de 24 meses prorrogáveis por igual período.

Em Julho, o Governo cabo-verdiano já tinha autorizado a TACV a contrair um outro empréstimo bancário de 1,7 milhões de euros junto do Banco Privado Internacional (BPI).

A companhia aérea pública cabo-verdiana está em processo de reestruturação com vista à sua privatização, tendo o Governo assinado com o grupo islandês Icelandair um contrato de gestão da empresa pelo período de um ano.

Com um passivo acumulado de mais de 100 milhões de euros, a empresa assegura agora apenas as ligações internacionais depois do Governo ter negociado com a Binter Cabo Verde o exclusivo das ligações no mercado doméstico, empresa na qual entrou com 49% do capital.

A TACV tem ligações aéreas regulares para a Europa, Brasil e Estados Unidos, mas durante o Verão a empresa foi forçada a cancelar a quase totalidade dos voos devido a uma avaria no seu único avião, tendo de recorrer a outras companhias para reencaminhar os passageiros.

O Presidente do Conselho de Administração da empresa, José Luís Sá Nogueira, adiantou na altura que os prejuízos provocados pela avaria do aparelho ascendiam a dois milhões de euros.

Inforpress