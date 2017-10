Olavo Correia : ” Banco Mundial reafirma o interesse em continuar a apoiar Cabo Verde ”

13/10/2017 04:50 - Modificado em 13/10/2017 05:08

Num post na sua página oficial do Facebook o ministro das finanças revela que no encontro que manteve com o Vice-Presidente do Banco Mundial ,Maktar Diop na segunda-feira em Washington, à margem das reuniões anuais das instituições da Bretton Woods, que estão a decorrer nos EUA que o ” Banco Mundial (BM) reafirma o interesse em continuar a apoiar Cabo Verde na implementação da sua agenda de reformas, visando o desenvolvimento do país. Esta garantia foi-me expressada pelo Vice-Presidente do BM, Sr. Maktar Diop ”

O ministro das Finanças diz que no encontro ” pude apresentar a este alto dirigente do BM os avanços das reformas que temos em curso no país, incluindo a decisão deste Governo para a reestruturação da TACV, a situação macroeconómica e as perspetivas positivas para a economia de Cabo Verde.” Olavo Correia revela que Maktar Diop garantiu um reforço do BM ao nosso país, no âmbito da alocação de verbas do International Development Association (IDA) 18, para as reformas ligadas ao setor empresarial do Estado, setor financeiro e energético, para a educação e inclusão social.

O Vice-Presidente do BM confirmou, igualmente, o seu interesse em visitar Cabo Verde, em dezembro deste ano, acompanhado do Administrador de Cabo Verde no BM, Sr. Seydou Bouda e equipa.