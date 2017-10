Padre acusado de manter relação extra-conjugal durante missa

13/10/2017 04:47 - Modificado em 13/10/2017 04:47

Mãe da criança interrompe missa para acusar o pastor.

Pastor Billy Walker, da Igreja Batista Word Fellowship foi confrontado, este domingo, com o facto de manter uma relação extraconjugal com a filha de um dos seus seguidores.

O pastor do Mississippi foi acusado de manter uma relação há já três anos com a filha da mulher que o confronta no vídeo (que pode ver acima).

As acusações foram feitas durante uma missa e registadas por uma das crentes.

“Eu sou mãe, ela é a minha filha. Nenhuma mulher nesta igreja faria o que estou a fazer pela minha filha“, alega.

A mulher do pastor terá assistido a tudo, reporta o Daily Mail.