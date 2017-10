Eleições na FCF: Mário Semedo “ conta espingardas “

12/10/2017 13:00 - Modificado em 12/10/2017 13:46

A candidatura de Mário Semedo à presidência da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) começou no terreno a “contagem de espingardas” para as eleições que se realizam no dia 28 de Outubro. O candidato disse à Inforpress que esta sexta-feira estará em Santo Antão para contactar clubes e as duas associações de futebol da ilha.

Ainda na noite de sexta-feira, no regresso de Santo Antão, Mário Semedo e equipa deve reunir-se, em São Vicente, com os clubes e a associação locais, ficando a primeira apresentação pública da candidatura agendada para as 11:00 de sábado, 14, na cidade do Mindelo.

Na apresentação devem marcar presença nomes confirmados na lista de Mário Semedo, entre eles Gerson Melo, Inácio de Carvalho, Rui Évora, Joel Barros, Lito Semedo e Paulo Santos, entre outros.

Recentemente, Mário Semedo foi nomeado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para integrar a comissão permanente para a organização da Copa de África das Nações’2019, que considerou tratar-se de “um prémio” para o futebol cabo-verdiano.

Mário Semedo volta a candidatar-se à presidência da FCF, cargo que ocupou durante 16 anos, tendo sido, em 2015, substituído pelo jurista Victor Osório, que viria a ser destituído em assembleia-geral extraordinária convocada pelas associações regionais.

Fonte: Inforpress