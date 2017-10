MpD reage : Líder do PAICV passou um atestado de incompetência a todos os profissionais da RTC “

O secretário-geral Adjunto do MpD, Carlos Monteiro reagiu com estranheza as declarações da presidente do PAICV sobre a instrumentalização da comunicação social pública, em particular da TCV. “É com estranheza e estupefacção que o MpD tomou conhecimento, via RCV e do jornal da noite da TCV, das declarações da presidente do PAICV sobre os serviços noticiosos da empresa pública. A nosso ver, tratou-se, pois, de uma tentativa grosseira, grave, inédita e prejudicial para a imagem internacional do país de influenciação, de pressão e de condicionamento à imprensa e aos jornalistas do serviço público de comunicação “ Para o deputado do MpD, a líder do maior partido da oposição passou “um atestado de incompetência” a todos os profissionais da empresa pública, já que as suas acusações centram-se numa suposta “instrumentalização do canal, na ausência do debate político que dê lugar aos partidos, e na falta de critérios claros e rigorosos de tratamento das notícias”.

Na óptica do MpD, as afirmações e a postura da presidente do PAICV configuram um “grave atropelo” às práticas democráticas e à atitude que se esperaria da líder do maior partido da oposição, porque, sublinhou, “quem quer fazer parte dos serviços noticiosos deve ter uma agenda relevante”, assim como quem “deve decidir a relevância da agenda são os órgãos de comunicação social e os profissionais do sector, e não os partidos”.

Fonte: Inforpress