Kim ainda tem ataques de ansiedade, causados pelo assalto em Paris

12/10/2017 02:47 - Modificado em 12/10/2017 02:59

A socialite surge em lágrimas no novo episódio de ‘Keeping Up with the Kardashians’.

um teaser de um dos episódios da nova temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians’ são retratadas as férias de Kim Kardashian no México. Segundo o vídeo, a socialite, que estava nas Caraíbas para celebrar o aniversário da irmã Kourtney, sofreu um ataque de pânico inesperado.

Em lágrimas, Kim liga ao amigo Joe Francis, o dono da mansão onde o grupo está hospedado, e desabafa com ele. “Estou muito ansiosa. Tens a certeza que estar aqui é seguro?”, pergunta a mulher de Kanye West. “Sim. Kim isso é seguro, juro-te”, respondeu Joe, de forma a tranquilizar a amiga

Kim Kardashian não consegue ultrapassar o assalto de que foi alvo em Paris, a experiência foi de tal forma traumatizante que a socialite vê perigo em todas as situações. “Desde Paris que eu penso sempre no pior cenário possível”, confessa.

“Eu estava tão entusiasmada com esta viagem e não fazia ideia de que ia sentir-me assim. Mal descemos do avião, ocorreu-me que todas aquelas pessoas no aeroporto iam ver 17 ou 18 mulheres com as nossas malas Chanel e peças Louis Vuitton. Pensei que éramos os maiores alvos de sempre”, concluiu.

