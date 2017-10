Estrela do Instagram faz sexo em directo

12/10/2017 02:43 - Modificado em 12/10/2017 02:44

Jovem não sabia que o telemóvel estava a transmitir cena para 14 mil pessoas.

A estrela do Instagram, Kristen Hancher, filmou-se em direto a fazer sexo com o namorado, Andrew Gregory, durante três minutos. Segundo o site de celebridades We the Unicorns, catorze mil pessoas assistiram em direto ao momento íntimo do casal. Kristen tem apenas 18 anos e já é uma estrela nas redes sociais. A jovem de Los Angeles tem 3,9 milhões de seguidores no Instagram e catorze mil assistiram em direto ao momento de amor entre a rapariga e o namorado. Sem se aperceber, Kristen começou um vídeo em direto para o Instagram enquanto estava a fazer sexo com o namorado. O vídeo durou 3 minutos e os comentários dos seguidores começaram logo a surgir. Felizmente para a jovem, o vídeo só tinha áudio, mas não foi por isso que se tornou menos embaraçoso. Na sua conta de Instagram, Kristen pediu desculpa aos fãs e seguidores. “Para quem viu o meu direto, só quero pedir desculpa, aquilo não foi de todo intencional. Apaguem o que aconteceu das vossas cabeças”, disse Kristen. “Mas a sério ‘guys’, coisas más acontecem. Acidentes acontecem. Vocês têm de andar para a frente e fingir que nada aconteceu. É isso que eu vou fazer”, acrescentou a youtuber. Kristen fez questão de deixar um comentário em várias páginas de fãs. A jovem escreveu: “espero que todos entendam que isto foi totalmente acidental”.

Fonte: Correio da Manhã