Mindelact 2017: Cinquenta espectáculos durante nove dias de festival de teatro

12/10/2017 02:32 - Modificado em 12/10/2017 02:56

A organização da 23ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo com 50 espectáculos divididos por diversos palcos, está prevista para decorrer entre 03 e 11 de Novembro.

Nesta programação da 23ª edição que acontece este ano, pela primeira vez, no mês de Novembro em vez de no habitual mês de Setembro, será “provavelmente a melhor programação de sempre”.

O festival abre a 03 de Novembro com a peça “Romeu ma Julieta, uma tragédia crioula”, uma criação do Festival Mindelact 2017 a partir da obra de William Shakespeare produção do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português de Mindelo.

Cabo Verde é o país com mais grupos e companhias (10), seguido do Brasil (seis) e Portugal, com quatro, e está representado nestes palcos pela peça da companhia de dança Raiz de Polon “Serpente”, e pela comédia “Sente-se, Homem!” do projeto ProTeatro & Grupo de Teatro Craq’Otchod.

“Cartas”, adaptação do livro “Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena” é outra estreia no festival, “Angel”, “Cárcere”, “Solo” “A Gaiola são algumas das peças dos primeiros dias da programação. Uma “rica programação, que conta ainda com a tradicional programação destinada ao público infantil, bem como um Ciclo Internacional de Contadores de Histórias e espectáculos nas várias praças de São Vicente.

Segundo a organização, estarão este ano no Mindelact mais de 30 companhias oriundas de países como, além de Cabo Verde, a Alemanha, Angola, Argentina, Brasil, Inglaterra, Japão, Moçambique, Portugal, república Cheka, Senegal, São Tomé e Príncipe.