Mário Semedo anuncia candidatura à presidência da FCF numa lista integradora

12/10/2017 02:19 - Modificado em 12/10/2017 02:19

Conforme a o NN tinha avançado no mês de Agosto o ex- presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo é candidato à direcção da Federação nas eleições extraordinária marcadas para o dia 28 deste mês. Mário Semedo assegurou ter o apoio incondicional de seis das 11 associações regionais. Mário que tinha dito que queria fazer parte da solução numa lista integradora disse que se candidata “por tudo o que fiz juntamente com a minha equipa para que a FCF se tornasse numa instituição credível a nível nacional e a escala internacional e pelo sentido de responsabilidade e condição de dirigente desportivo e intervenções públicas” Por outro lado entende que s se as eleições para a FCF despertam tanto interesse dos candidatos simbolizam um sinal claro do trabalho que juntamente com a sua equipa desenvolveu e que tem produzido bons efeitos, a nível da selecção, das infra-estruturas, do prestígio internacional, do futebol interno e a outros níveis

Mostrando a ideia de construir uma lista integradora Semedo fez-se acompanhar de Inácio Carvalho, “Bala”, director-geral dos Desportos, , e pelo ex-presidente do Sporting Clube da Praia, Rui Évora. Este online sabe que essa lista integradora abrange ainda figuras como Gerson Melo e o jurista Cruz .

Mário Semedo volta a candidatar à presidência da FCF, cargo que ocupou durante 16 anos, tendo sido, em 2015, substituído pelo jurista Victor Osório, que viria a ser destituído em assembleia-geral extraordinária convocada pelas associações regionais.