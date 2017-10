Viatura zero quilómetros vai ser entregue à PN na Brava : agentes consideram insuficiente

12/10/2017 02:13 - Modificado em 12/10/2017 02:19

Após meses a andarem a pé e a dependerem da boleia das pessoas de boa vontade, a Esquadra da Polícia da ilha da Brava é beneficiada com uma viatura zero quilómetros. No entanto, os Agentes da Polícia consideram ser insuficiente para as necessidades da ilha.

No âmbito do reforço da segurança em Cabo Verde, o Governo tem vindo a beneficiar algumas ilhas com viaturas no sentido de prestarem um melhor serviço à sociedade e de forma mais eficaz.

As ilhas do Sal e da Boa Vista foram contempladas com duas e quatro viaturas zero quilómetros, respectivamente. Os Agentes da Polícia da ilha da Brava têm passado por grandes dificuldades, sobretudo, no que concerne o transporte.

Os Agentes reclamam mais atenção à ilha no que toca à segurança pública. “O amor ao nosso trabalho é que nos motiva, as dificuldades têm sido deveras tantas e são do conhecimento das autoridades”, acrescenta o agente que agradece a entrega da viatura, mas considera ser insuficiente para dar resposta às necessidades da ilha.

A viatura zero quilómetros já se encontra na cidade da Praia e deverá ser entregue à Esquadra da Polícia da ilha da Brava nos próximos dias. A nova viatura destina-se ao reforço das actividades operacionais na Ilha das Flores.