Governo reafirma crescimento de 7% e criação de 45 mil empregos

12/10/2017 02:15 - Modificado em 12/10/2017 02:15

Contrariando a estimativa de crescimento de 4 % avançada pelo FMI O ministro da Economia e Emprego reafirma como meta o crescimento económico de 7% até ao fim do mandato. Isto depois de confrontado com a informação que de acordo com o FMI a economia cabo-verdiana deverá crescer 4,1% ao ano nos próximos cinco anos. José Gonçalves defende que “daqui até 2021, altura em que termina a legislatura, há imprevisibilidades e sublinhou que o executivo vai trabalhar para cumprir aquilo que está no programa do Governo que consiste em atingir os 7% em termos de crescimento.

O ministro acrescentou que tudo vai ser feito para fazer a economia crescer ao máximo e também criar os 45 mil postos de trabalho, dos quais mais de 15 mil foram criados em 2016,