Sal: Jovem de 19 anos morre ao ser levado pela corrente

11/10/2017 07:06 - Modificado em 11/10/2017 07:06

Gilson Santos Maocha perdeu a vida no passado domingo na praia de Feijoal. A vítima que participava num passeio com outros colegas, foi surpreendida e levada por uma forte corrente.

O passeio terminou em tragédia. Tudo aconteceu na tarde de domingo quando o jovem Gilson Maocha, de 19 anos, decidiu entrar no mar para se banhar e foi engolido por uma corrente.

O mar tem estado bastante agitado por estes dias, por isso, a Protecção Civil alerta as pessoas para não frequentarem as praias.

Na ilha do Fogo, um pescador perdeu a vida na Praia de Salinas. A embarcação de boca aberta terá sido revirada por ondas fortes.

A vítima que se encontrava na companhia de outros pescadores morreu na tentativa de salvar o motor do bote.

Os colegas tentaram socorrê-lo mas sem sucesso. O corpo do jovem pescador foi retirado do mar com ajuda da Protecção Civil.