Mindelo assinala Dia Mundial da Saúde Mental

11/10/2017 07:01 - Modificado em 11/10/2017 07:01

Delegacias de Saúde, Hospital Baptista de Sousa juntamente com os Centros de Saúde, juntaram-se esta terça-feira, na Praça Nova, no Mindelo, para assinalarem o Dia da Saúde Mental com actividades alusivas ao dia.

De acordo com os profissionais de saúde envolvidos nas actividades, a sobrecarga de trabalho, a desenfreada competitividade e a falta de comunicação interna aos serviços lideram a lista de factores que contribuem para um ambiente de trabalho nada saudável.

Por isso, defendem que é preciso que se faça um reconhecimento dentro dos locais de trabalho. “São alguns aspectos, entre outros, que devemos ter em conta e nunca esquecer que os locais de trabalho podem fazer com que adoecemos”, alerta a psicóloga Eurídice Santos.

“Podemos ter estudos psicológicos e psiquiátricos derivados de problemas no trabalho e podemos reconhecer e desenvolver patologias como a famosa patologia síndrome de Burnout, um tipo de esgotamento profissional”, afirma a mesma fonte

A falta de concentração, fadiga e cansaço, segundo esta profissional de saúde mental, poderão ser sinais de síndrome de Burnout pelo que avisa, os profissionais e as estruturas hierárquicas devem estar atentos, “porque os factores de desequilíbrio psíquico no meio laboral podem não ser tão evidentes”.

Muitas vezes, quando uma pessoa tem um problema do foro psicológico e psiquiátrico, este é atribuído apenas a uma origem pessoal e familiar e nunca se pensa no local de trabalho e, muitas vezes, a perturbação pode estar associada, precisamente, ao ambiente de trabalho, assegura esta profissional.