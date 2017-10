Fogo: Mãe desesperada reclama do mau atendimento no Hospital de Cutelo de Açúcar

11/10/2017 06:49 - Modificado em 11/10/2017 06:49

A demora no atendimento no hospital tem gerado descontentamento e revolta no seio dos utentes que procuram os serviços de saúde do Hospital de Cutelo de Açúcar, cidade de São Filipe, ilha do Fogo.

Arnaldina Gomes disse ao NN que na manhã do dia 06 de Outubro teve necessidade de procurar os serviços médicos do hospital de Cutelo de Açúcar, porque a filha menor de três anos teve febre, tosse e vómito.

Porém, após quase quatro horas à espera de ser atendida, regressou a casa sem que a filha fosse atendida. Todavia, devido ao estado de saúde da criança, foi obrigada a procurar os serviços particulares.

Revoltada com o sucedido, Didy Gomes como é conhecida, procurou este online para denunciar o que considera de descaso e favoritismo. “Neste banco de urgências dão prioridade às pessoas conhecidas”, desabafa.

Para a entrevistada, a situação no hospital é preocupante e revoltante e tem gerado descontentamento e revolta no seio dos utentes.

O NN procurou falar com o hospital através do contacto telefónico, mas as nossas insistentes chamadas não foram atendidas, pelo que não foi possível ouvir a reacção do hospital.