Capitão Renaldo Rodrigues é o novo Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros

10/10/2017 02:18 - Modificado em 10/10/2017 02:18

O Capitão Renaldo Rodrigues sucede a Nuno Mendonça no cargo de Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB).

O actual Presidente do SNPCB foi empossado pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

O Capitão Renaldo Rodrigues iniciou a sua carreira militar em 2001 e o seu novo encargo baseia-se na Resolução n.º 39/2017 do Conselho de Ministros, publicado no Boletim Oficial N.º 50, II Série, de 27 de Setembro de 2017.

O Ministro da Administração Interna Paulo Rocha, durante o acto da cerimónia, assumiu compromissos com o SNPCB e reiterou a aprovação da orgânica da Protecção Civil, o quadro do pessoal e o Estatuto dos Bombeiros.

Ciente dos desafios do SNPCB, Paulo Rocha sublinhou que se “espera a projecção de uma intervenção integral que passe pelo envolvimento de todos, garantindo uma coordenação abrangente, sobretudo com o poder local, visando o desenvolvimento do conhecimento profundo da sua realidade, do seu potencial de risco e da sua capacidade de planificação”.

Por sua vez, Renaldo Rodrigues afirmou ser fundamental que o SNPCB invista na formação de quadros especializados, de modo que as avaliações e os diagnósticos no terreno sejam feitos de forma isenta e orientados para os objectivos definidos”.