Argentina de Lionel Messi com missão difícil pela frente

10/10/2017 02:14 - Modificado em 10/10/2017 02:14

A selecção da Argentina está em maus lençóis na fase de qualificação Sul-americana para o Mundial da Rússia 2018, isto porque o conjunto que tem ao seu dispor o capitão Lionel Messi, ocupa neste momento a sexta posição e por isso está fora dos lugares de qualificação.

Quando a qualificação nesta região parte para a derradeira jornada, os argentinos que têm marcado presença sempre nesta competição estão por enquanto fora da competição maior de selecções do Mundo. A campanha “Alviceleste” tem sido atabalhoada e nesta fase são dos piores ataques da competição com apenas 16 golos marcados, somente a frente dos Bolivianos que tem 14 marcados, o que demonstra a campanha realizada por Messi e companhia. Já no capítulo defensivo a equipa até é dos melhores com 15 golos encaixados, somente atras somente dos Brasileiros que tem 11.

A Argentina parte para o jogo frente ao Equador nesta terça-feira, dependendo de si e de terceiros pois estão fora da corrida, mas têm chances de qualificação por via directa ou pelo play-off, sendo que está em igualdade pontual com o Peru equipa que tem neste momento o privilégio de seguir para o play-off de apuramento. Com Brasil e Uruguai praticamente apurados faltam apenas duas vagas directas e outra pelo play-off, sendo que cinco selecções lutam por estes lugares que dão acesso a competição da Rússia no próximo ano.

Classificação 17ª jornada e penúltima da qualificação Sul-americana:

1-Brasil 38 pontos; 2-Uruguai 28 pontos; 3- Chile 26 pontos; 4-Colombia 26 pontos; 5-Peru 25 pontos; 6-Argentina 25 pontos; 7-Paraguai 24 pontos; 8-Equador 20 pontos; 9-Bolivia 14 pontos; 10-Venezuela 9 pontos.

Jogos da última jornada disputadas esta terça-feira as 22:30 hora de Cabo Verde:

Brasil x Chile

Equador x Argentina

Paraguai x Venezuela

Peru x Colômbia

Uruguai x Bolívia