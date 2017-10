Suspeitas de irregularidades na realização da 1ª Gala Cabo Verde Turism Awards

10/10/2017 02:11 - Modificado em 10/10/2017 02:11

O Ministro da Economia e Emprego, José Gonçalves, mandou instalar um inquérito com o objectivo de apurar irregularidades e assacar responsabilidades na contratação da organização do evento e da execução das despesas ordenadas pela Direcção-Geral do Turismo e Transportes.

A água vai ferver na Direcção-Geral do Turismo e Transportes. A 1ª Gala Cabo Verde Tourism Awards aconteceu na ilha do Sal, no passado dia 30 de Setembro.

O Ministério da Economia e Emprego suspeita irregularidades na forma de contratação da organização do evento e da execução das despesas ordenadas pela Direcção-Geral do Turismo e Transportes.

Conforme anunciou o site do Governo, o inquérito será levado a cabo pela Inspecção-Geral das Finanças.