Governo aprova pacote legislativo para impulsionar as instituições de microfinanças

10/10/2017 02:14 - Modificado em 10/10/2017 02:14

Foi aprovado no Conselho de Ministros o projecto que visa a criação, em parceria com os bancos comerciais da praça, de uma linha de crédito de 100 mil contos para o refinanciamento das Instituições de Microfinanças – IMF e com uma taxa de juros bonificada em 50% pelo Estado.

Para além de aumentar a credibilidade das Instituições de Microfinanças, o objectivo também é o de reforçar o processo de inclusão financeira, o aumento do índice de bancarização e, com isso, dar mais um importante passo na edificação de um sistema financeiro inclusivo e que ofereça soluções diversificadas e complementares.

O Governo pretende investir neste nicho, daí a assinatura dos contratos com os bancos comerciais da praça para a implementação da referida linha.

Um conjunto de projectos foi assinado em Conselho de Ministros e um deles é o importante diploma que irá estabelecer as atribuições, competências e condições de agrupamento das instituições de microfinanças em uniões e federações. Para além do projecto de resolução que regula as mutualidades de poupança e crédito e, desde logo, a constituição e o funcionamento das mesmas.