Mário Semedo nomeado para a Comissão Permanente da Organização do CAN

10/10/2017 02:01 - Modificado em 10/10/2017 02:01

Mário Semedo , ex-presidente da Federação Cabo-verdiana e apontado como candidato às eleições de 28 de Outubro, foi nomeado para a Comissão Permanente da Organização do CAN , campeonato africano das nações.O que significa , em primeiro lugar , o reconhecimento por parte da CAF , Confederação Africana de Futebol, da ” competência de Semedo , visto que a Campeonato Africano das Nações é hoje a nível de audiência televisiva a terceira no ranking mundial.Por outro lado significa que Cabo Verde passa a ter um dirigente numa das comissões mais importantes da CAF. Esta nomeação, que aconteceu na semana passada, vai , também ,reforçar a posição do nosso país na CAF, visto que Gerson Melo, coordenador do Desporto da CPLP, é desde 2015 coordenador de competição dessa organização.

A Comissão Permanente da Organização do CAN é constituída por figuras de reconhecido mérito pelo seu trabalho em África.