Eleição do novo presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol marcada para 28 de Outubro

10/10/2017 02:00 - Modificado em 10/10/2017 02:24

A eleição do novo presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) foi marcada para o dia 28 de Outubro, decisão saída de uma reunião das associações regionais, que aconteceu este domingo,08, na Cidade da Praia.

A FCF vai realizar eleições antecipadas, após a destituição, em Agosto, da direcção liderada por Vítor Osório, devido a uma polémica em torno do campeonato nacional.

Além da marcação da data das eleições antecipadas, as associações regionais fizeram alterações no regulamento eleitoral durante a reunião de domingo.

Inicialmente as eleições tinham sido marcadas para 30 de Setembro, mas o presidente da actual comissão de gestão da FCF, Mário Avelino, tinha avançado à Inforpress que o escrutínio só deveria acontecer depois do jogo com o Senegal, de apuramento para o Mundial, que Cabo Verde perdeu por 2-0.

Já há vários nomes que manifestaram a sua disponibilidade em concorrer ao cargo de presidente da FCF, tais como Mário Avelino, José Mário Correia, Celestino Mascarenhas, Gerson Melo e Rui Évora

Para ser concorrente ao órgão máximo do futebol cabo-verdiano é preciso ter a subscrição de pelo menos três das 11 associações regionais.

No entanto, o presidente da Comissão de Gestão da Federação Cabo-verdiana de Futebol(CG-FCF), Mário Avelino, realiza esta terça-feira, 10, uma conferência de imprensa para a apresentar a actual situação da instituição e processo electivo dos Órgãos Sociais.

Inforpress