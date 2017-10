Corpo encontrado no mar em Santo Antão : só teste de DNA vai revelar a identidade

10/10/2017 01:58 - Modificado em 10/10/2017 01:58

Na segunda-feira ,09, o corpo de um homem ,já em estado de decomposição foi retirado do mar junto da estrada que liga Ponta do Sol a Ribeira Grande, nas imediações da Ribeira dos Órgãos.

O corpo já em estado avançado de decomposição foi visto na manhã de segunda-feira, tendo se deslocado ao local um equipa da Proteção Civil para

proceder a retirada do corpo do mar, o que viria a acontecer por volta das doze horas.

Devido ao estado em que se encontrava o corpo não foi possível saber de quem se trata . Segundo revelações feitas pelas autoridades presentes no local, tanto da parte da policia como dos membros do Hospital Regional João Morais, a identidade só poderá ser revelada através de análises de DNA.

Assim não se sabe a identidade da pessoa encontrada morta no mar . O certo é que neste momento na região norte do país, São Vicente e Santo Antão estão duas pessoas desaparecidas, no caso de São Vicente trata-se de um pescador que já há muitos dias está desaparecido e em Santo Antão um homem residente em Afonso Martinho que está desaparecido há vinte e três dias.

Neste momento as autoridades, sem certezas, não avançam para nenhuma dessas hipóteses, mas as probabilidades apontam no sentido do corpo pertencer a algum destes desaparecidos há quase um mês.