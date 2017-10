África: Nigéria e Egipto são as duas primeiras selecções já qualificadas para o Mundial 2018

9/10/2017 00:29 - Modificado em 9/10/2017 00:29

Ao cabo de cinco jogos disputados, exceptuando o Grupo D onde a África do Sul e o Senegal têm menos dois jogos disputados, precisamente no grupo de Cabo Verde, a Nigéria que faz parte do Grupo B e o Egipto do Grupo E, são as únicas selecções já apuradas para o Mundial 2018.

Numa jornada de muitas decisões, a penúltima da fase de apuramento africana para o Mundial 2018, algumas selecções mantiveram o sonho em aberto de marcar presença na Rússia no próximo ano, mas há quem tenha dito adeus ao apuramento nesta quinta jornada.

Começando pelo Grupo A, Tunísia e RD Congo venceram os seus jogos e adiaram para a última jornada a decisão deste grupo, sendo que a Tunísia lidera com 13 pontos, enquanto que a RD Congo tem 10. No Grupo B, a Nigéria recebeu a Zâmbia e venceu por 1-0, garantindo a presença na Rússia, deixando para trás os Camarões, a Zâmbia e a Argélia.

No Grupo C, Marrocos conseguiu a liderança do grupo graças ao triunfo sobre o Gabão por 3-0 e beneficiou do empate a zeros entre o Mali e a Costa do Marfim. Os marroquinos lideram com 9 pontos, mais um do que a Costa do Marfim. Estas duas selecções são as únicas do grupo que sonham ainda marcar presença na Rússia.

O Grupo D é o grupo onde se encontra Cabo Verde. O Senegal conseguiu atingir o pódio do grupo graças ao triunfo precisamente sobre os “Tubarões Azuis” por 0-2 e beneficiou ainda da derrota fora de portas do Burkina Faso líder até então do grupo por 3-1, frente à África do Sul. Os senegaleses que têm menos dois jogos realizados lideram o grupo com oito pontos, mais dois pontos do que o Burkina Faso e Cabo Verde e, na última posição, surge a África do Sul com quatro pontos e com menos dois jogos realizados.

O último grupo de apuramento para o Mundial, o Grupo E, vê o Egipto que garantiu no domingo a qualificação para a competição ao vencer o Congo por 2-1, somando 12 pontos, mais quatro que o Uganda segundo classificado. O Gana foi, sem dúvidas, a desilusão do grupo pois fica fora do Mundial e, neste momento, é o terceiro classificado do grupo com 6 pontos.