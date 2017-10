Manuais: Ulisses engata marcha – atrás

9/10/2017 00:19 - Modificado em 9/10/2017 00:19

O primeiro – ministro engatou a marcha -trás no caso dos manuais com gralhas e erros . Isto , enquanto a ministra da educação estava em ponto – morto ou seja sem saber o que fazer . Visto , que no dia anterior tinha dito que os manuais não iam ser retirados do mercado e ” que vamos trabalhar sobre os erros”. Mas , o chefe do governo vinha de ré indiferente ao que era a posição defendida pela ministra e ignorando a sua própria posição sobre o assunto quando disse que ” Foco no erro, na falha e na gralha: detecta um erro, uma gralha ou uma falha e coloca a lupa sobre eles, procura mais e amplifica-os de forma a criar a impressão de que 1% de erro, gralha ou falha, se sobrepõe a 99% de mérito. Pior do que isso, procura liquidar a iniciativa e coloca rótulos ” E Ulisses como é o chefe decidiu liquidar a iniciativa que os outros viam erros grosseiros e gralhas ele só via ” empreendedor que falha é crucificado; o indivíduo que é preso é socialmente estigmatizado. Paradoxalmente, o sucesso não é celebrado.” E indo contra essa lição de moral, que tinha dado aos seus concidadãos via Facebook , decidiu mandar retirar os manuais do mercado. Mas não só: “O governo já tomou a iniciativa de fazer a reimpressão, tendo em conta que os erros já estão corrigidos”. E mais : descobriu que a impressão pode ser feita em Cabo Verde : ” Vão ser lançados concursos para que as gráficas nacionais possam concorrer e serão seleccionadas por juris independentes”. Assim o primeiro -ministro, que se meteu cedo na polêmica, via Facebook, saiu desta história com a subtileza de um elefante numa loja de porcelana.Agora alguém tem que retirar a ministra da educação, que muitos consideram que agiu bem ao assumir os erros, coisa que o PM não fez,e apresentar soluções que não passavam pela impressão de novos manuais, do ralenti visto que o seu chefe já meteu a quarta velocidade.

Eduino Santos