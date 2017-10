Abertura do Ano Político: UCS elogia sociedade civil e critica oposição

9/10/2017 00:15 - Modificado em 9/10/2017 00:15

O MpD assinalou, neste último fim-de-semana, a abertura política. Oportunidade que o líder do partido e Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, teve para fazer o balanço da política no país e a visão que o partido e o Governo têm para Cabo Verde. Abordou o tema do despertar da sociedade com manifestações e acções para fazerem valer a sua opinião, assim como também da visão que tem da oposição actual em Cabo Verde.

Para Correia Silva, os próximos embates do partido não são as eleições, mas sim “estabelecer a confiança dos cabo-verdianos”. E, reforça, afirmando a importância do reforço da abertura como partido, acreditando que a força vem da sociedade. Uma abertura que acredita tem sido feita e um dos passos tem sido a separação do poder do Estado.

Para Ulisses Correia e Silva, o partido deve estar sintonizado com aquilo que é Cabo Verde, que hoje é mais exigente, com uma cidadania mais forte. “Devemos sentir orgulho que as pessoas estão mais libertas, manifestam e não têm medo, nem de represálias”. Apesar de considerar que possa ser um desgaste para a governação “mas o importante é a afirmação da cidadania em Cabo Verde”.

Neste particular, avança que o Governo deve estar sintonizado para adaptar as medidas, mas nunca sair do que é a sua convicção. Esta convicção reside “nas mudanças e nas reformas”.

“Com a sociedade devemos ter esta relação de auscultação e captação”, mas Correia e Silva clarifica os adversários que “não cedem a chantagem, populismos e subversão”.

Ulisses Correia e Silva classifica da seguinte forma a oposição actual em Cabo Verde: “Está claro que não temos uma oposição construtiva. Uma oposição que aposta no jogo subterrâneo. Esta oposição não dá uma contribuição e é muito fraca para aquilo que Cabo Verde precisa. Temos uma sociedade civil forte e precisamos de uma oposição forte para ajudar Cabo Verde”.

Para o líder do MpD, quando afirma que o seu partido é Cabo Verde, sublinha que não é circunstância de campanha, mas uma missão para servir o país da melhor forma, mesmo ciente que “incidentes e problemas todos enfrentam”.