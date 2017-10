Governo aceita demissão da Directora Nacional de Educação

6/10/2017 13:51 - Modificado em 6/10/2017 13:53

O Ministério da Educação comunicou hoje, sexta-feira no site do Governo a demissão da Direcctora Nacional de Educação, Adriana Mendonça

Após muita polémica em torno do novos manuais devido aos erros, depois da Diretora Nacional ter posto o cargo a disposição, o Ministério da Educação entendeu aceitar o pedido de demissão

“Neste momento, cabe-nos destacar o profissionalismo, o empenho e a entrega total à causa da educação em Cabo Verde encarnada pela Dra. Adriana Mendonça. De destacar que a Dra. Adriana Mendonça e a equipa liderada por si conseguiram num contexto excecional criar as condições para o desenvolvimento do projeto educativo e da DNE”, lê-se no site do Governo.

Na integra o comunicado do Governo

Sob a sua coordenação conseguiu-se dar uma nova alma ao projeto educativo em Cabo Verde. Este feito meritório exigiu uma entrega de corpo de alma e um abandono de projetos pessoais e profissionais para se dedicar inteiramente a redesenhar os novos conteúdos educativos do país. Este feito implicou mudanças substanciais na vida pessoal da mesma, que mesmo sem a companhia familiar, aceitou e desempenhou com mérito um cargo da mais alta exigência técnica e profissional. O desempenho da Dra. Adriana Mendonça destacou-se por ter tido como único objetivo: o da promoção de uma educação de qualidade para a nova geração de cabo-verdianos.

O Ministério da Educação destaca a forma profissional e o enorme envolvimento emocional com que a Dra. Adriana Mendonça desempenhou o seu papel em Cabo Verde e no estrangeiro, em representação do Estado de Cabo Verde, algo só possível para quem defende a causa da educação acima de tudo.

O Ministério da Educação destaca ainda o perfil único e o percurso profissional de mérito da Dra. Adriana Mendonça que se destaca por um nível de “expertise” no sector pouco comum e de alto valor acrescentado para qualquer instituição com que colabora. O Ministério da Educação deseja os maiores sucessos profissionais nos próximos desafios que abrace, ciente de que as experiências acumuladas durante estes anos de serviço pela causa da educação abrirão muitas portas e novos combates pelo bem comum.