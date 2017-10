Santo Antão: Supertaça a 04 Novembro dá início a nova época desportiva no Porto Novo, mas estado do relvado do Estádio Municipal Porto Novo preocupa

6/10/2017 01:10 - Modificado em 6/10/2017 01:10

A época desportiva em Santo Antão Sul arranca a 04 de Novembro, com a disputa da Supertaça entre os campeões regionais e detentores da taça a Académica local e ainda a equipa finalista vencida da taça o Sanjoanense.

Para a nova época em Porto Novo houve mudanças no que toca a entrada e saída de clubes, destacando a saída do Vice-campeão regional o Lajedos Futebol Clube, alegando “injustiças” dos líderes associativos e da arbitragem contra a equipa o que levou a esta decisão e, ainda da Associação Desportiva Santo André que saiu por motivos financeiros, em sentido inverso regressam o Clube Sportivo Marítimo e o Tarrafal Futebol Clube.

O único campeonato realizado na zona sul vai manter o mesmo formato, ou seja com a inscrição de sete clubes, são eles: Académica, Inter, Marítimo, Fiorentina, Sanjoanense Sporting e Tarrafal. Após a supertaça arranca o campeonato regional, realçando que nesta zona desportiva não se disputa o campeonato Abertura como se sucede em outras ilhas, e por isso a somente três provas oficiais, a supertaça, campeonato regional e taça do Porto Novo.

O arranque da nova época desportiva já está no horizonte e, uma das preocupações neste momento prende-se no estado em que se encontra o relvado Sintético do Estádio Municipal do Porto Novo que desde a sua implantação em 2018, ainda não foi alvo de nenhuma manutenção. Contacto por este Online alguns jogadores apelam no sentido de que seja feita uma manutenção geral, para tentar minimizar algumas partes do campo onde a degradação já está avançada, visto que é um relvado que recebe durante a época desportiva muitos jogos e treinos diariamente.

Conforme informações recolhidas a edilidade local já trabalha no sentido de proceder a substituição da mesma, ainda no decorrer deste ano, onde vai investir cerca de nove mil contos para efectuar todo e processo de substituição do “tapete verde” do Estádio Municipal, o único campo relvado do Porto Novo.