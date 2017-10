Comitiva senegalesa já se encontra em Cabo Verde

6/10/2017 01:08 - Modificado em 6/10/2017 01:08

A selecção do Senegal chegou na manha de quinta-feira na Cidade da Praia, onde já se encontrava desde terça-feira uma parte da delegação senegalesa.

Os senegaleses chegam a Capital munidos de estrelas como Sadio Mané (Liverpool), Koulibaly (Nápoles), entre outras figuras do futebol Mundial. O treinador Aliou Cissé trouxe na bagagem um lote de 26 jogadores, sendo que falham este jogo por lesão, Keita Baldé do Mónaco e Ismaila Sarr do Rennes e, para os seus lugares foram chamados DiafraSackho do West Ham e Mbaye Niang do Torino.

A turma senegalesa tem em agenda um treino de adaptação ao relvado sintético do Estádio Nacional para esta sexta-feira, véspera do compromisso importante com Cabo Verde a contar para a quinta jornada do grupo D. O grupo é liderado neste momento pelo Burkina Faso e Cabo Verde em igualdade pontual com seis pontos, seguindo-se o Senegal com cinco e a Africa do Sul com apenas um ponto.

Após a decisão da FIFA em mandar repetir o jogo entre a Africa do Sul e Senegal, o adversário de Cabo Verde desta jornada, chega a Capital com um tónico adicional e depende exclusivamente de si mesma para marcar presença no Mundial, caso vença os três jogos que faltam para o término da qualificação Africana, neste caso no grupo D.

O grupo D é neste momento o único onde há dois países que nunca marcaram presença numa fase final de um Mundial, ainda com hipóteses de apuramento, trata-se de Cabo Verde e Burkina Faso duas selecções que dividem o pódio do grupo com os mesmos pontos.

O jogo da quinta jornada entre Cabo Verde e Senegal está agendado para as 16:30 no “Shark Stadium Arena”.