Flores do Mindelo . “Duna Duna Trina Catarin é enredo Carnaval de 2018

6/10/2017 01:03 - Modificado em 6/10/2017 01:09

O enredo de Carnaval de Flores do Mindelo para 2018 vai transformar as ruas do Mindelo num “enorme arraial de brincadeiras populares”, assegura a direcção do grupo.

Depois da escola de Samba Tropical e do grupo carnavalesco Monte Sossego, Flores do Mindelo é o terceiro grupo a apresentar o seu enredo que vai levar para as ruas do Mindelo em 2018. Uma homenagem as brincadeiras do nossa terra, que tem perdido lugar nos últimos anos com as novas tecnologias. E relembrar que os jogos tradicionais infantis fazem parte da nossa cultura popular, expressam a produção espiritual do nosso povo desde os tempos de colonização à independência, além de desenvolverem a convivência social.

Sendo da autoria e desenvolvimento de Emanuel Ribeiro, este na justifica do enredo diz que “na nossa sociedade contemporânea, cada vez mais, brincar – dinâmica fundamental para a construção de personalidades equilibradas – passou a ser um acto solitário, ou em rede, função da tecnologia, ou de gadjets electrónicos mais ou menos sofisticados”.

Acrescenta ainda que no atual Cabo Verde grande parte das brincadeiras tradicionais infantis que “encantam e fazem parte do quotidiano de várias gerações”, estão desaparecendo devido à influência da televisão, computadores, smartphones e jogos electrónicos.

E por conta dessas transformações sociais e tecnológicas, os terreiros, as ruas e as calçadas deixaram de ser os espaços para a criança brincar.

Tendo tudo isso como base, o enredo de Flores do Mindelo para o carnaval 2018, segundo a agremiação propõe fazer uma abordagem do universo lúdico infanto-juvenil cabo-verdiano, e resgatar as brincadeiras tradicionais e vias de extinção. “Não apenas pelo seu valor folclórico, mas por serem importantes na educação e socialização da criança”.

O grupo ficou em quarto lugar no carnaval 2017, posto que tem ocupado nos últimos anos.