Director Nacional do Ensino Superior anuncia novidades para o ano lectivo 2017/2018.

6/10/2017 00:59 - Modificado em 6/10/2017 00:59

Financiamento à pesquisa, criação de uma Agência de Regulação do Ensino Superior, mobilidade académica, reformulação de cursos estratégicos para o desenvolvimento do país, alinhamento da formação superior com o mercado do trabalho são algumas das novidades para este ano lectivo que inicia no Ensino Superior em Cabo Verde.

Em entrevista à rádio pública, Aquilino Varela reconhece que a pesquisa no Ensino Superior tem sido o “calcanhar de Aquiles”, pois os docentes recorrem a manuais de terceiros e não fazem um upgrade em matéria de pesquisas. A partir de agora, os docentes já podem contar com esse mecanismo institucional.

A Agência de Regulação do Ensino Superior é uma das novidades para este ano e deverá ser em breve empossada. Aquilino Varela acredita que a agência vai permitir fiscalizar o que tem sido feito, mas também introduzir chancelas no controlo da qualidade.