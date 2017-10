Outubro Rosa: Fins-de-semana de Outubro reservados a actividades de sensibilização sobre o cancro de mama

6/10/2017 00:53 - Modificado em 6/10/2017 00:53

A iniciativa é da Liga Cabo-verdiana Contra o Cancro (LCCC) promove a partir deste sábado, 07 de Outubro e nos domingos até ao final deste mês actividades para promover a causa, tendo o laço rosa sempre presente, uma vez que este acessório é símbolo de uma grande causa.

Batizado de Outubro Rosa, o décimo mês do ano é internacionalmente reconhecido como o mês de prevenção e diagnóstico precoce deste tipo de câncer, que é o segundo maior responsável pela morte de mulheres.

Para compor a programação do Outubro Rosa, a LCCC conta com diversas iniciativas que colaboram com a causa. A campanha é uma luta pela prevenção e tratamento do câncer de mama.

A LCCC, certo que o mês de Outubro, para algumas pessoas, seja somente mais um mês do ano, mas a maioria considera-o um dos meses mais importantes e, como sempre, não deixa passar em branco este tão importante e esperado mês.

“A cada ano a LCCC foca numa localidade de São Vicente para discutir este tema, o cancro da mama. Este ano focará na localidade de Monte Sossego, onde será realizada atividades diversas a cada fim-de-semana desse mês”, escreve a instituição.

No dia 07, sábado está agendado uma palestra, sobre o papel da alimentação na prevenção do cancro da mama, em Monte Sossego, no próximo fim-de-semana, dá inicio ao torneio feminino de futebol, no dia 21, feira americana e no dia seguinte a final do torneio.

E realiza no domingo, 29, decorre a 8ª edição da Caminhada Rosa pelas ruas do Mindelo, para assinalar o Dia Mundial da Luta contra o Cancro de Mama, que se assinala a 30 de Outubro de cada ano. Com esta marcha a LCC pretende alertar as mulheres e a sociedade para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro da mama, despertar a todos para a prática do exercício físico regular e de uma alimentação saudável.

A Liga Cabo-Verdiana Contra o Cancro relembra a importância de prevenir e chama atenção que, apesar do cancro da mama ser mais frequente em mulheres, pode também aparecer nos homens.

O Outubro Rosa foi instituído ainda em 1990, nos Estados Unidos. Em decorrência de acções isoladas pela prevenção do câncer de mama, que aconteciam sempre em Outubro, o mês foi oficialmente escolhido para a campanha após a aprovação do congresso norte-americano.