Sport Club Ribeira Bote aposta na formação com o objectivo da manutenção na 1ª divisão

5/10/2017 04:08 - Modificado em 5/10/2017 04:08

Em ano de quadragésimo aniversário, o actual Presidente Carlos Ribeiro pretende que o Sport Club Ribeira Bote volte a apostar na formação de adolescentes e jovens atletas.

A aposta dos clubes nos jovens vem ajudar uma indústria importante e permitir que imensos talentos continuem a aparecer. Este é um dos objectivos da actual direcção que pretende resgatar um dos aspectos importantes do clube, mas que desapareceu por motivos financeiros, explica Carlos Ribeiro. “A formação é um dos objectivos do clube. Um dos desafios da nossa direcção e estamo-nos a preparar para isso, apesar de haver duas instituições em Ribeira Bote que trabalhem para a formação e esperemos que haja hipótese de cooperação com ambas”.

Embora seja um dos desafios da direcção do clube da “Zona Libertada”, o objectivo principal é trabalhar para que o clube se mantenha na primeira divisão. “Pretendemos atingir outras metas, mas vamos garantir isso e, depois, pensar mais alto”, declara Ribeiro.

O Campeonato Regional de São Vicente da 1ª Divisão é disputado por oito clubes em 14 jornadas distribuídas por duas voltas.

A época futebolista de São Vicente arranca no dia 14 de Outubro, com o jogo da Super Taça Mindelense e Derby. Campeão regional e detentor da Taça de São Vicente.

E a partir do dia 21, vai ser disputado o Torneio de Abertura da 1ª Divisão e, na sequência, arranca o Campeonato do mesmo escalão.

A nova Direcção da Associação Regional liderada por César Lima (Tchey) que conta com a parceria da Câmara Municipal também pretende apostar no futebol de formação e introduzir o escalão Sub 13.